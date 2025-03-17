В Пермской художественной галерее открывается новая выставка, экспонатом которой станет одна картина. Это работа неизвестного фламандского художника «Аллегория науки», написанная в XVIII веке. Как рассказали URA.RU в музее, до реставрации картины в 2022 году считалось, что она написана на век раньше.
«Изменившаяся датировка картины направила исследовательские поиски в новое русло. Появились иконографические параллели с творчеством братьев Бартоломео и Доменико Гвидобоно, чьи многочисленные барочные плафоны и картины украшают дворцы аристократии в Генуе. Новый историко-культурный и персональный контекст выявил иные варианты рассмотрения состава аллегорического натюрморта. Теперь его слагаемые могут рассматриваться в магическом или колдовском ключе, а сама фигура демонстрировать связь не столь с наукой, сколько с образами колдовства или, например, метафорой бренности всего сущего», — рассказывают в галерее.
«Аллегория науки» хранится в коллекции Пермской художественной галере сто лет, но все еще скрывает много тайн. На выставке, которая откроется 21 марта, зрители увидят, как выглядела картина до и после реставрации; узнают, о чем может рассказать произведение в контексте эпохи. Кроме того, в музее расскажут, как специалисты реставрируют и исследуют подобные полотна.
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