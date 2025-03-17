Бизнес из США захотел вернуться в Россию

Американские бизнесмены выразили готовность возобновить деловое сотрудничество с Россией. Об этом сообщил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
«Надеемся, американские связи тоже у нас начнут развиваться. <…> Я был в Нью-Йорке, встречался там с американским бизнесом. Они сказали, что вернутся», — отметил Титов для ТАСС. Он подчеркнул, что несмотря на возобновление интереса со стороны США, российский бизнес не планирует делать «разворот на Запад». По его словам, сотрудничество с Востоком остается «чисто коммерчески выгоднее», но это не исключает возможности открытого и взаимовыгодного делового диалога с другими регионами, включая Северную Америку.
Спецпредставитель также упомянул о потенциале для восстановления деловых связей с западноевропейскими странами в будущем. Однако Титов подчеркнул, что в настоящий момент это не представляется возможным из-за текущей политической и экономической конъюнктуры.
Западный бизнес может вернуться в Россию, это лишь «вопрос времени». Такое заявление сегодня сделал советник–уполномоченный украинского лидера Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. Он добавил, что компании из Европы могут захотеть возобновить отношения с Россией, особенно в сфере энергоресурсов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.