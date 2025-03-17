Алаудинов рассказал о продвижении ВС РФ в Сумской области

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ и командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал о продвижении российских подразделений в Сумской области Украины. По его словам, часть вооруженных сил РФ входит на территорию Сумской области.
«Наши подразделения Минобороны России ежедневно продвигаются вперед, уничтожая противника. Хочу отметить, что часть наших сил уже находится на территории Сумской области, по которой продвигаются вперед», — сказал Алаудинов. Его речь транслировал телеканал «Россия-1».
Ранее заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик сообщал о продвижении российских военных в сторону Сум, отмечая небольшие очаги сопротивления украинской армии. Апти Алаудинов также высказывал мнение о необходимости контроля над Сумской областью для прекращения артиллерийских обстрелов Курской области России, указывая на регулярные атаки Вооруженных сил Украины из этого региона.
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