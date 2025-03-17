Машина со спецсигналами пересекала проспект Ленина на красный сигнал светофора
Реанимобиль попал в ДТП в центре Челябинска на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«Информация о ДТП с участием реанимобиля на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса уточняется», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Судя по кадрам с камер наружного наблюдения, реанимобиль пытался пересечь проспект Ленина на красный сигнал светофора, используя спецсигналы.
Авария с реанимобилем в центре Челябинска 17 марта
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