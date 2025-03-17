Реанимобиль попал в ДТП в центре Челябинска. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина со спецсигналами пересекала проспект Ленина на красный сигнал светофора
Машина со спецсигналами пересекала проспект Ленина на красный сигнал светофора Фото:

Реанимобиль попал в ДТП в центре Челябинска на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. 

«Информация о ДТП с участием реанимобиля на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса уточняется», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Судя по кадрам с камер наружного наблюдения, реанимобиль пытался пересечь проспект Ленина на красный сигнал светофора, используя спецсигналы. 

Авария с реанимобилем в центре Челябинска 17 марта
Авария с реанимобилем в центре Челябинска 17 марта
Фото:

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Реанимобиль попал в ДТП в центре Челябинска на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.  «Информация о ДТП с участием реанимобиля на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса уточняется», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Судя по кадрам с камер наружного наблюдения, реанимобиль пытался пересечь проспект Ленина на красный сигнал светофора, используя спецсигналы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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