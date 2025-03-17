Курганские власти раскрыли, какие дороги отремонтируют по новому нацпроекту

Более 150 километров дорог Курганской области будут отремонтированы в рамках реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», стартовавшего с 1 января. В состав нацпроекта вошли 12 инициатив, которые будут курировать Минстрой, Минтранс и Минфин РФ. Цели проекта расписаны до 2030 года, сообщает департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.
«В 2025 году завершится ремонт региональных дорог Катайск — Верхняя Теча (через перекресток Скилягино), „Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана“ — Козлово, соединяющей населенные пункты с региональной трассой», — сообщает в telegram-канале ведомства. Также предстоят работы на дорогах Раскатиха — Обухово, Мишкино — Кирово, Варгаши — Дубровное — Строево — Дундино (до села Строево).
Продолжаются работы по строительству участка дороги «Петухово — Частоозерье» — курорт Озеро Медвежье» — Жидки. Это обеспечит доступ к селу Новое Ильинское, а также улучшит подъезды к озеру Малое Медвежье и прилегающим зонам отдыха. Также завершится реконструкция трассы «Иртыш» — Юргамыш — Куртамыш (до города), которая играет важную роль в обеспечении транспортного сообщения между крупными поселениями и выходом на федеральный маршрут.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области отремонтируют десятки километров дорог за миллиард рублей. В прошлом году регион занял 32-е место в общероссийском рейтинге по качеству реализации программ дорожного строительства, курируемому Минтранспорта РФ.
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