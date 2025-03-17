«Корчили рожи и кинули лед»: водитель из Екатеринбурга объяснил, почему схватил подростка

Водитель из Екатеринбурга Александр К. рассказал URA.RU свою версию инцидента, после которого он схватил подростка и тащил к своей машине. По его словам, группа парней сначала пыталась испортить ограждение на стоянке, а потом умышленно кинула льдину в его «ГАЗель».
«Я сидел в машине на стоянке возле дома. Четыре подростка шли с ножницами по металлу и пытались перерезать трос, который ограждает стоянку. У них не получилось, они увидели меня в машине, начали махать мне руками, корчить рожи. Потом вроде бы ушли, но остановились и прицельно кинули ледышкой в дверь машины — я видел в зеркало заднего вида. Удар был сильный, я испугался», — признался мужчина.
Он выскочил из кабины, два мальчика убежали, а двое остались. Они заявили водителю, что не причем. «Я сказал одному из них: „Хорошо, пошли в полицию, расскажешь, как было дело. Будешь свидетелем.“. Мой телефон лежал в кабине, я взял паренька за куртку и сказал, что надо дойти до машины. Когда надо было перелезть через ограду, они начали специально провоцировать панику. Люди останавливались, я объяснял, что буду вызывать полицию», — продолжает водитель.
Он вызвал полицию и попросил подростка позвонить своему отцу. Ему Александр рассказал о случившемся. «Он мне сказал: „Напинай ему под ж*** (зад). Я говорю: „Это не мои дети, вы сами с сыном поговорите“. Мы обменялись телефонами и все. А потом его отец начал мне звонить уже с угрозами, что сыну порвали куртку. Но я ее не рвал“, — говорит водитель.
Он со своей стороны написал заявление в полицию, которую просит разобраться в случившемся и провести работу с родителями подростков. «С моей машиной все обошлось, но дело не в ней. Дело в воспитании. Какое нас ждет будущее, если наши дети так себя ведут и не уважают взрослых?» — рассуждает мужчина.
Ранее мама мальчика, попавшего на видео, рассказала, что неизвестный ей человек хватал ее сына, пытался уволочь в свою машину и угрожал. Причиной, по ее словам, стал снежок, которым друзья попали в автомобиль. Родители парня тоже написали заявление в полицию. Там обещали провести проверку.
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