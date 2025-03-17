«Хватал за горло»: екатеринбуржец уволок ребенка из-за снежка, попавшего в машину. Видео

Екатеринбуржец уволок ребенка из-за снежка, попавшего в машину

17 марта 2025 в 14:30 Размер текста - 17 +

Детская игра вызвала неадекватную реакцию у взрослого мужчины Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Екатеринбурга уволок со двора ребенка, удерживал силой и пытался затащить в свою машину. Причиной стал снежок, угодивший в его авто. Очевидцы сняли инцидент на видео, эти кадры есть в распоряжении URA.RU. А мама пострадавшего мальчика рассказала агентству подробности. «Мой сын с тремя друзьями шел мимо двора на проспекте Победы, там они стали играть в снежки. Один из мальчиков метил в моего ребенка, ребенок уклонился, снежок попал в машину. Друзья разбежались, а мой сын остался, он был спиной к машине. Из нее вышел мужчина, схватил его за куртку, стал таскать по двору, пытался затащить в свою машину и угрожал. Он понимал, что не мой ребенок бросил снежок, и удерживал как свидетеля», — рассказала женщина. На кадрах видно, как водитель силой тащит мальчика за куртку. Товарищ ребенка снимает происходящее на видео. «Этот дяденька бьет моего друга, схватил его за горло, сейчас буду звонить в полицию. Запомните его лицо», — комментирует подросток. Мужчина подтаскивает парня к кабине своей «ГАЗели» и требует, чтобы он перелез через ограждение. «В этот момент сыну случайно позвонил отец. Тот включил телефон на громкую связь, вот муж и узнал, что происходит. Он потребовал отпустить сына, и мы помчались писать заявление в полицию. А этот водитель уже сидел там и тоже писал заявление на детей! Полицейские проехали на место происшествия и убедились, что ущерба машине не было никакого», — продолжает мать мальчика. По ее словам, после случившегося ребенок стал тревожным, плохо спит по ночам. Сама женщина тоже испытала стресс и сейчас вынуждена лечиться у невролога. «Он удерживал моего ребенка, угрожал, таскал, порвал ему куртку и даже извинений не принес. А если бы он его посадил в „ГАЗель“ и увез? Это похищение или что?» — спрашивает она. Сам мужчина не смог оперативно прокомментировать ситуацию, он обещал это сделать позже. Также ожидается ответ от пресс-группы УМВД Екатеринбурга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга уволок со двора ребенка, удерживал силой и пытался затащить в свою машину. Причиной стал снежок, угодивший в его авто. Очевидцы сняли инцидент на видео, эти кадры есть в распоряжении URA.RU. А мама пострадавшего мальчика рассказала агентству подробности. «Мой сын с тремя друзьями шел мимо двора на проспекте Победы, там они стали играть в снежки. Один из мальчиков метил в моего ребенка, ребенок уклонился, снежок попал в машину. Друзья разбежались, а мой сын остался, он был спиной к машине. Из нее вышел мужчина, схватил его за куртку, стал таскать по двору, пытался затащить в свою машину и угрожал. Он понимал, что не мой ребенок бросил снежок, и удерживал как свидетеля», — рассказала женщина. На кадрах видно, как водитель силой тащит мальчика за куртку. Товарищ ребенка снимает происходящее на видео. «Этот дяденька бьет моего друга, схватил его за горло, сейчас буду звонить в полицию. Запомните его лицо», — комментирует подросток. Мужчина подтаскивает парня к кабине своей «ГАЗели» и требует, чтобы он перелез через ограждение. «В этот момент сыну случайно позвонил отец. Тот включил телефон на громкую связь, вот муж и узнал, что происходит. Он потребовал отпустить сына, и мы помчались писать заявление в полицию. А этот водитель уже сидел там и тоже писал заявление на детей! Полицейские проехали на место происшествия и убедились, что ущерба машине не было никакого», — продолжает мать мальчика. По ее словам, после случившегося ребенок стал тревожным, плохо спит по ночам. Сама женщина тоже испытала стресс и сейчас вынуждена лечиться у невролога. «Он удерживал моего ребенка, угрожал, таскал, порвал ему куртку и даже извинений не принес. А если бы он его посадил в „ГАЗель“ и увез? Это похищение или что?» — спрашивает она. Сам мужчина не смог оперативно прокомментировать ситуацию, он обещал это сделать позже. Также ожидается ответ от пресс-группы УМВД Екатеринбурга.