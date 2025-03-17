Пермский участковый второй раз за неделю спас на Коммунальном мосту человека

Участковый полиции Альберт Васильев второй раз за неделю спасает пермяков от необдуманных поступков. Вечером 16 марта полицейский возвращался домой со службы. Проезжая по Коммунальном мосту, он заметил молодого человека, стоявшего за ограждением.
«Сотрудник остановил машину и подошел к парню. Совместно с другими очевидцами происшествия им удалось оттащить его от ограждения», — сообщает telegram-канал ГУ МВД России по Пермскому краю.
Ранее URA.RU рассказывало, как Альберт Васильев спас при аналогичных обстоятельствах пермячку. Чтобы не спугнуть ее, полицейский надел на форму пальто. Прибывшие на место росгвардейцы доставили девушку в отдел полиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!