«Газпром» потерпел убытки в триллион рублей

«Газпром» зафиксировал чистый убыток в размере 1,076 триллиона рублей по итогам 2024 года по российского стандарта бухгалтерского учета (РСБУ). Об этом сообщается в официальном отчете компании.
«Чистый убыток „Газпрома“ по РСБУ за 2024 год составил 1,076 триллиона рублей», — пишет «Прайм» со ссылкой на отчет «Газпрома». Там также отмечается, что убыток существенно отличается от прибыли в 695,57 миллиарда рублей, полученной компанией годом ранее.
В основе финансовых потерь лежит снижение стоимости акций ПАО «Газпром нефть», которое составило 852 миллиарда рублей, рассказали в компании. Также на убытки повлиял рост расходов по отложенной налогу на прибыль — он составил 444 миллиарда рублей. Отмечается, что это произошло ввиду увеличения ставки до 25% в начале 2025 года.
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