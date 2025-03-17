17 марта 2025

Названа дата, когда США рассекретят убийство Кеннеди

Трамп заявил, что документы об убийстве Кеннеди представят миру 18 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Документы о смерти Кеннеди будут обнародованы спустя 62 года
Документы о смерти Кеннеди будут обнародованы спустя 62 года Фото:

В США 18 марта будут опубликованы все документы, связанные с убийством экс-президента страны Джона Ф. Кеннеди. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.

«Завтра [18 марта] мы обнародуем все документы, касающиеся Кеннеди. Люди ждали этого десятилетиями», — сказал Трамп журналистам Fox News. Объем документов составляет около 80 тысяч страниц. 

Ранее URA.RU сообщало, что Трамп подписал указ о рассекречивании документов, связанных с убийством президента Джона Кеннеди в 1963 году. Белый дом заявил, что спустя более 50 лет после убийств Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, правительство не обнародовало все документы. В заявлении говорится, что семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды, и в национальных интересах как можно скорее обнародовать все связанные документы.

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В США 18 марта будут опубликованы все документы, связанные с убийством экс-президента страны Джона Ф. Кеннеди. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп. «Завтра [18 марта] мы обнародуем все документы, касающиеся Кеннеди. Люди ждали этого десятилетиями», — сказал Трамп журналистам Fox News. Объем документов составляет около 80 тысяч страниц.  Ранее URA.RU сообщало, что Трамп подписал указ о рассекречивании документов, связанных с убийством президента Джона Кеннеди в 1963 году. Белый дом заявил, что спустя более 50 лет после убийств Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, правительство не обнародовало все документы. В заявлении говорится, что семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды, и в национальных интересах как можно скорее обнародовать все связанные документы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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