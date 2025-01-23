Трамп рассекретил документы об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов, связанных с убийством 35-го главы Штатов Джона Кеннеди в 1963 году. Об этом сообщил Белый дом.
«Спустя более 50 лет после убийства президента Джона Ф. Кеннеди, сенатора Роберта Ф. Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего, федеральное правительство не обнародовало все свои документы, связанные с этими событиями. Их семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды. В национальных интересах как можно скорее обнародовать все документы, связанные с этими убийствами.», — говорится в документе. Заявление опубликовано на официальном сайте.
Джон Фицджеральд Кеннеди был 35-м президентом США (1961–1963). 22 ноября 1963 года во время предвыборной поездки в Далласе он был смертельно ранен из снайперской винтовки и скончался в госпитале «Паркленд». Комиссия Уоррена установила, что убийцей был Ли Харви Освальд.
Трамп сдержал данное несколькими днями ранее обещание рассекретить материалы об убийстве Кеннеди. Об этом он заявлял, выступая на митинге 19 января в Вашингтоне.
Публикация деталей об убийстве 35-го президента США ударит по Америке. Такое заявление ранее сделал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя обещание Трампа рассекретить материалы.
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