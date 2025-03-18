В Египте россияне массово стали падать в обмороки и мучиться от диареи

На курорте Макади в Египте, расположенном в 35 км к югу от Хургады, произошла масштабная вспышка ротавирусной инфекции среди российских туристов. Десятки отдыхающих столкнулись с серьезными симптомами, включая сильную рвоту, диарею и обмороки, которые начали проявляться через 3-5 дней после прилета.
«Масштабная эпидемия ротавируса у россиян на курорте в Египте. Туристы падают в обмороки через несколько дней после заселения в отели», — пишет telegram-канал Shot. Авторы отмечают, что местные больницы уже приняли несколько туристов с данными симптомами, и им был поставлен диагноз ротавирус. Отдыхающие предполагают, что причиной инфекции могло стать низкое качество воды в отеле, так как запах из-под крана, по их словам, очень неприятный. У детей также появляются высыпания.
Одна туристка рассказала, что местные врачи поставили неправильный диагноз ее дочери, что чуть не привело к операции. После инцидента в отель прибыли врачи, и сотрудники начали работать в перчатках.
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