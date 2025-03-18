Сырскому грозит увольнение после провала под Курском

Власти Украины обдумывают возможность замены главкома ВСУ Александра Сырского после неудач на курском направлении. Как потенциальный кандидат на его место рассматривается заместитель министра обороны Евгений Мойсюк, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Генерал-лейтенант Мойсюк Евгений рассматривается в качестве замены Сырскому после провала на курском направлении. Сейчас Мойсюк занимает должность заместителя министра обороны», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Он отметил, что к такому решению привела текущая ситуация на курском направлении, которая складывается не в пользу ВСУ.
Российские войска 8 марта начали масштабное наступление в Курской области, освободив более 1100 километров территории, а также села Старая Сорочина, Малая Локня и Мартыновка. Минобороны сообщило об освобождении районного центра Суджи, за который борьба велась с августа прошлого года. Генштаб ВСУ признал выход украинских военных из города.
*Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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