Вооруженные силы Украины покидают территорию Суджи в Курской области. Соответсвующую карту опубликовал Генеральный штаб ВСУ на своей странице в соцсети X.
По направлению стрелок на карте видно, что бойцы ВСУ выходят из Суджи. Там также отмечено, что за 16 марта было зафиксировано 19 боевых столкновений. Вооруженные силы Российской Федерации выполнили 34 авиационных налета, в ходе которых было сброшено 63 управляемые авиабомбы. Кроме того, было проведено 243 артиллерийских обстрела, включая пять залпов из реактивных систем залпового огня.
ВС РФ взяли Суджу 13 марта. Это произошло после успешной операции «Труба», во время которой российские военные проникли в тыл противника. Как это происходило — в материале URA.RU.
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