Пермское муниципальное похоронное бюро уличили в незаконной деятельности

Антимонопольная служба возбудила дело против муниципального похоронного бюро «Ритуал», которое работает на территории Пермского округа. В ведомстве пояснили, что контора оказывала услуги за деньги, хотя создана как раз для предоставления бесплатной помощи.
«МАУ „Ритуал“, созданное для бесплатного предоставления гарантированного перечня услуг по погребению на территории муниципалитета, оказывало платные ритуальные услуги», — сообщает УФАС в Telegram. Также чиновники наделили похоронное бюро полномочиями по содержанию кладбищ. Это, как считают в антимонопольной службе, ограничивает конкуренцию на рынке ритуальных услуг.
В УФАС подчеркивают, что давали администрации Пермского округа время для устранения нарушений, но предупреждение было проигнорировано. В итоге возбуждено антимонопольное дело о нарушении Закона о защите конкуренции.
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