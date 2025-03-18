В ГД обвинили правительство в неисполнении поручений Путина

Госдума РФ обвинила правительство страны в неисполнении поручений президента Владимира Путина, касающихся вопросов обращения с бездомными животными. Об этом говорится в проекте обращения парламентариев.
«Государственная Дума Федерального Собрания РФ отмечает неисполнение правительством РФ поручений президента РФ по вопросам обращения с животными, в том числе с животными без владельцев», — указывается в тексте документа, опубликованном в электронной базе данных Госдумы.
Госдума 18 марта планирует рассмотреть обращение по ситуации с бродячими собаками. Председатель Вячеслав Володин ранее заявлял, что необходимо понять позицию кабмина и предложения профильных министерств по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, отметив, что ежедневно поступают новости о пострадавших, включая смертельные случаи.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что необходимо ужесточить наказание для владельцев собак, нападающих на людей. Он предложил ввести уголовную ответственность до трех лет лишения свободы и увеличить штраф за самовыгул собак до 50 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей».
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