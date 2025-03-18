Shot: московские подростки разгромили коттедж на 600 тысяч рублей

Московские подростки нанесли ущерб элитному коттеджу в Подмосковье на сумму 585 тысяч рублей. Еще 190 тысяч они заплатили за его аренду на выходные.
«За одни сутки своей вечеринки в особняке площадью 1350 квадратов они отдали 95 тысяч рублей. За выходные вышло 190 тысяч. Подростки же выплатили хозяину 585 тысяч рублей ущерба», — пишет telegram-канал Shot.
Во время вечеринки в Мытищах они устроили драки, испортили мебель, полы и газон, а также сломали сигнализацию и едва не разбили машину хозяева. За сутки они потратили 95 тысяч рублей, а итоговая сумма аренды составила 190 тысяч. Отмечается, что после этого случая хозяин спрашивает возраст и количество арендаторов перед сдачей дома, который уже восстановлен. Подростки выплатили 585 тысяч рублей ущерба.
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