Shot: московские подростки разгромили коттедж на 600 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Во время шумной вечеринки столичные зумеры едва не разбили машину хозяина
Во время шумной вечеринки столичные зумеры едва не разбили машину хозяина Фото:

Московские подростки нанесли ущерб элитному коттеджу в Подмосковье на сумму 585 тысяч рублей. Еще 190 тысяч они заплатили за его аренду на выходные. 

«За одни сутки своей вечеринки в особняке площадью 1350 квадратов они отдали 95 тысяч рублей. За выходные вышло 190 тысяч. Подростки же выплатили хозяину 585 тысяч рублей ущерба», — пишет telegram-канал Shot.

Во время вечеринки в Мытищах они устроили драки, испортили мебель, полы и газон, а также сломали сигнализацию и едва не разбили машину хозяева. За сутки они потратили 95 тысяч рублей, а итоговая сумма аренды составила 190 тысяч. Отмечается, что после этого случая хозяин спрашивает возраст и количество арендаторов перед сдачей дома, который уже восстановлен. Подростки выплатили 585 тысяч рублей ущерба.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московские подростки нанесли ущерб элитному коттеджу в Подмосковье на сумму 585 тысяч рублей. Еще 190 тысяч они заплатили за его аренду на выходные.  «За одни сутки своей вечеринки в особняке площадью 1350 квадратов они отдали 95 тысяч рублей. За выходные вышло 190 тысяч. Подростки же выплатили хозяину 585 тысяч рублей ущерба», — пишет telegram-канал Shot. Во время вечеринки в Мытищах они устроили драки, испортили мебель, полы и газон, а также сломали сигнализацию и едва не разбили машину хозяева. За сутки они потратили 95 тысяч рублей, а итоговая сумма аренды составила 190 тысяч. Отмечается, что после этого случая хозяин спрашивает возраст и количество арендаторов перед сдачей дома, который уже восстановлен. Подростки выплатили 585 тысяч рублей ущерба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...