Можно ли украсть деньги у россиян, используя запись их голосов

Информация о том, что с помощью записанного при телефонном разговоре голоса, мошенники могут украсть деньги россиян, оказалась фейком. Ее опровергли в Центре биометрических технологий (ЦБТ). Об этом сообщает URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
«Украсть деньги со счета с помощью „записи голоса“ невозможно. Голос не используется в качестве единственного фактора защиты ни в одном из биометрических сервисов», — приводит комментарий пресс-службы Центра биометрических технологий ТАСС.
Кроме того, отличить реальный голос от его имитации во всех сервисах помогают алгоритмы «антифейк». Об этом со ссылкой на ЦБТ сообщают «РИА Новости».
Ранее появились сообщения о том, что мошенники покупают записи разговоров с россиянами, чтобы в дальнейшем использовать их для кражи денег со счетов. Якобы в этом им может помочь искусственный интеллект.
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