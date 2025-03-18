Проект ремонта Гостиного двора в Кунгуре не прошел госэкспертизу

Госэкспертиза выдала отрицательное заключение на проектную документацию по реконструкции Гостиного двора в Кунгуре Пермского края. Объект культурного наследия находится на Соборной площади города.
«Год назад там провели проектно-изыскательские работы. Восстанавливать объект решили за счет финансирования из краевой казны. Предполагалось, что помимо самого ремонта здания, там усилят фундамент, переустроят перекрытия цокольного этажа наружной галереи и чердачного перекрытия, восстановят лепнину», — сообщило издание Business Class.
О планах восстановления этого памятника архитектуры стало известно еще несколько лет назад. В 2018 году обнародовали концепцию восстановления. Согласно ей, в здании создадут торговые ряды, сувенирные лавки, зоны общепита.
В Инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края пояснили URA.RU, что после получения отрицательного заключения государственной экспертизы заказчиком (краевым УКСом) будет проведена доработка проектной документации с устранением замечаний. После чего она снова будет направлена для прохождения государственной экспертизы.
В 2024 году URA.RU также сообщало, что правительство Пермского края планирует перенести сроки восстановления исторического объекта с 2024 на 2026 год. Перераспределить должны были 220 млн рублей.
«Гостиный двор» в Кунгуре — объект культурного наследия федерального значения, построенный в 1865–1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Здание является символом торгово-купеческого Кунгура и единственным сохранившимся на Урале типологическим образцом таких сооружений. Другие аналогичные объекты сохранились в Санкт-Петербурге и Костроме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!