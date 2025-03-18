В Европе озвучили, чего ждут от переговоров Путина и Трампа

Беседа российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа будет направлена на установление новой системы безопасности в мире. При этом все не будет решено в одном разговоре, уверен вице-премьер Сербии Александр Вулин.
«От разговора Путина и Трампа можно ждать позитивный исход, но не все будет решено в одном разговоре», — поделился Вулин с РИА Новости. Вице-премьер подчеркнул, что от беседы зависит установление новой системы безопасности во всем мире.
Второй за год разговор Путина и Трампа пройдет 18 марта. Она состоится с 16 до 18 по московскому времени, уточнял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. При этом официального выступления после разговора у президента РФ не планируется. Все, что известно о грядущей беседе — в материале URA.RU.
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