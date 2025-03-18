Песков раскрыл детали переговоров Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп планирует провести сегодня телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился деталями предстоящих переговоров.
Владимир Путин и Дональд Трамп проведут неограниченную по времени беседу, которая запланирована с 16 до 18 по московскому времени, сообщил пресс-секретарь президента РФ. Выступление Путина по итогам переговоров не ожидается, хотя информация будет представлена в неуточненном формате. Песков также подчеркнул, что послание президента РФ Федеральному Собранию не связано с текущей международной конъюнктурой. Подробнее о том, что рассказал представитель Кремля про переговоры лидеров США и России — в материале URA.RU.
Длительность разговора
Разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом не ограничен по времени. Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос URA.RU о том, определяли ли стороны тайминг переговоров. «Лидеры будут говорить столько, сколько посчитают нужным», — заявил Песков.
Выступление Путина после переговоров
Выступление президента РФ по итогам переговоров с американским лидером ожидать не стоит, рассказал официальный представитель Кремля. Тем не менее, он добавил, что информация будет предоставлена, но в каком именно виде — пока неизвестно.
«Нет, президент вряд ли что-то будет говорить», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова передает корреспондент URA.RU.
На какое время запланирована беседа лидеров
Разговор Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет с 16 до 18 по московскому времени, поделился Песков. «Это действительно будет с 16 до 18 по московскому времени», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Песков также добавил, что определенные обсуждения по теме, включая украинское урегулирование и нормализацию двусторонних отношений, уже состоялись ранее в Москве и Стамбуле, а также в ходе предыдущего телефонного разговора президентов, что привело к некоторому пониманию в отношениях. Однако, по его словам, еще предстоит согласовать большое количество вопросов между двумя лидерами.
Связь между посланием президента РФ и внешней конъюнктурой
Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию никак не связано с международными делами. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос URA.RU о том, зависит ли дата послания от достижения каких-либо ощутимых переговоров с США.
«Нет, послание Федеральному Собранию — это совсем другая тема, которая никоим образом не связана ни с внешней конъюнктурой, ни с другими вопросами. Пока дата послания не определена. Как только она будет определена, мы вас проинформируем», — заявил Песков.
Обострение ситуации в Секторе Газа
Обострение ситуации в секторе Газа и возобновление авиаударов Израиля представляет собой спираль нагнетания напряженности, заявил Дмитрий Песков. По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают развитие ситуации и выражают надежду на скорое возвращение конфликта в мирное русло.
«Безусловно, обострение, очередное обострение ситуации, выход, выход опять в спираль, спираль нагнетания напряженности — это то, что вызывает нашу обеспокоенность, особенно вызывает, конечно, поступающая информация о больших жертвах среди гражданского населения», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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