Пропавший в Тюмени спортивный журналист пять дней находился в запое

Спортивный журналист Александр Круглов, пропавший в Тюмени 12 марта, на протяжении пяти дней находился в алкогольном запое. Об этом он сообщил СМИ. Круглов приехал в город на Чемпионат России по биатлону, который проходил на местном стадионе «Жемчужина Сибири» с 13 по 16 марта, однако ни разу не появился на турнире.
«В беседе с Mash мужчина признался: был в пятидневном запое и все это время не выходил из номера. Круглова обнаружили в очень нетрезвом виде и увезли на допрос в полицию. Последние дни он провел с соседом, который и выходил в магазин за топливом. Поэтому журналиста никто не видел», — сообщает telegram-канал Mash.
Александр Круглов приехал в Тюмень на соревнования по биатлону 12 марта. Он заселился в одну из гостиниц в Восточном округе города и пропал: на Чемпионате России он не пришел даже на оформление аккредитации для представителей СМИ. После того, как журналист перестал выходить на связь с родными, те забили тревогу и начали его поиски, к которым подключились силовики и волонтеры отряда «ЛизаАлерт». 18 марта последние сообщили в соцсетях о том, что мужчина найден.
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