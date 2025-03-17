17 марта 2025

В Петербурге почти 70 школьных классов закрыли на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Школы организовали дистанционное обучение для учащихся
Школы организовали дистанционное обучение для учащихся Фото:

В Петербурге из-за роста случаев сезонных заболеваний, как гриппа и ОРВИ, временно приостановлен учебный процесс в 68 школьных классах и 31 группе детских садов. Об этом сообщили в комитете по образованию города.

«По данным на 18 марта учебный процесс приостановлен в 68 классах школ и 31 группе детских садов», — рассказали 78.ru в комитете по образованию Санкт-Петербурга. Комитет подчеркнул важность мер предосторожности для предотвращения дальнейшего распространения инфекций.

Школы, столкнувшиеся с необходимостью закрыть классы, организовали дистанционное обучение для учащихся, чтобы обеспечить продолжение образовательного процесса без потери качества. Родителям рекомендуется обращать внимание на состояние здоровья детей и при появлении первых симптомов заболевания обращаться за медицинской помощью.

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В Петербурге из-за роста случаев сезонных заболеваний, как гриппа и ОРВИ, временно приостановлен учебный процесс в 68 школьных классах и 31 группе детских садов. Об этом сообщили в комитете по образованию города. «По данным на 18 марта учебный процесс приостановлен в 68 классах школ и 31 группе детских садов», — рассказали 78.ru в комитете по образованию Санкт-Петербурга. Комитет подчеркнул важность мер предосторожности для предотвращения дальнейшего распространения инфекций. Школы, столкнувшиеся с необходимостью закрыть классы, организовали дистанционное обучение для учащихся, чтобы обеспечить продолжение образовательного процесса без потери качества. Родителям рекомендуется обращать внимание на состояние здоровья детей и при появлении первых симптомов заболевания обращаться за медицинской помощью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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