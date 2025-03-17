В Петербурге почти 70 школьных классов закрыли на карантин

В Петербурге из-за роста случаев сезонных заболеваний, как гриппа и ОРВИ, временно приостановлен учебный процесс в 68 школьных классах и 31 группе детских садов. Об этом сообщили в комитете по образованию города.
«По данным на 18 марта учебный процесс приостановлен в 68 классах школ и 31 группе детских садов», — рассказали 78.ru в комитете по образованию Санкт-Петербурга. Комитет подчеркнул важность мер предосторожности для предотвращения дальнейшего распространения инфекций.
Школы, столкнувшиеся с необходимостью закрыть классы, организовали дистанционное обучение для учащихся, чтобы обеспечить продолжение образовательного процесса без потери качества. Родителям рекомендуется обращать внимание на состояние здоровья детей и при появлении первых симптомов заболевания обращаться за медицинской помощью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.