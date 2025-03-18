Белый дом: Трамп и Путин завершили разговор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп и Владимир Путин завершили разговор по телефону
Дональд Трамп и Владимир Путин завершили разговор по телефону Фото:
новость из сюжета
Телефонный разговор Путина и Трампа

Разговор американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным подошел к концу. Об этом сообщили в Белом доме. Беседа продлилась почти 2,5 часа. 

«Разговор Дональда Трампа и Владимира Путина завершился», — передает Белый дом. Ожидается, что Трамп в ближайшее время выйдет к журналистам, чтобы озвучить итоги. Беседа Путина и Трампа продлилась около двух с половиной часов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Разговор американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным подошел к концу. Об этом сообщили в Белом доме. Беседа продлилась почти 2,5 часа.  «Разговор Дональда Трампа и Владимира Путина завершился», — передает Белый дом. Ожидается, что Трамп в ближайшее время выйдет к журналистам, чтобы озвучить итоги. Беседа Путина и Трампа продлилась около двух с половиной часов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...