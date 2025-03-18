Белый дом: Трамп и Путин завершили разговор

Дональд Трамп и Владимир Путин завершили разговор по телефону
новость из сюжетаТелефонный разговор Путина и Трампа
Разговор американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным подошел к концу. Об этом сообщили в Белом доме. Беседа продлилась почти 2,5 часа.
«Разговор Дональда Трампа и Владимира Путина завершился», — передает Белый дом. Ожидается, что Трамп в ближайшее время выйдет к журналистам, чтобы озвучить итоги. Беседа Путина и Трампа продлилась около двух с половиной часов.
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