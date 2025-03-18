Сражались отважно, но удача подвела: курганцы проиграли хоккеистам из Рязани. Фото

Курганский ХК «Зауралье» проиграл в тяжелом матче хоккеистам из Рязани
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы упустили победу
Курганцы упустили победу Фото:

В домашнем матче хоккеисты курганского клуба «Зауралье» в тяжелой борьбе проиграли команде «Рязань-ВДВ». Об этом сообщили в пресс-службе команды из Кургана.

«ХК „Зауралье очень хорошо начал, но затем хоккеисты потеряли нити игры и соперник „Рязань-ВДВ“ этим воспользовался. Курганцы приложили максимум усилий, чтобы отыграться, но не смогли“, — сообщается в telegram-канале ХК „Зауралье“. Счет игры 1:3 в пользу соперника.

Голы забили:

  • 0:1 – Владимир Конов
  • 0:2 – Игорь Тютюнников
  • 0:3 – Иван Петраков
  • 1:3 – Илья Аввакумов

В городе Воскресенске ХК «Зауралье» проведет следующую игру 22 марта. Курганцы будут сражаться с «Химиком» в плей-офф. 

Итог матча, который прошел в Кургане
Итог матча, который прошел в Кургане
Фото:

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В домашнем матче хоккеисты курганского клуба «Зауралье» в тяжелой борьбе проиграли команде «Рязань-ВДВ». Об этом сообщили в пресс-службе команды из Кургана. «ХК „Зауралье очень хорошо начал, но затем хоккеисты потеряли нити игры и соперник „Рязань-ВДВ“ этим воспользовался. Курганцы приложили максимум усилий, чтобы отыграться, но не смогли“, — сообщается в telegram-канале ХК „Зауралье“. Счет игры 1:3 в пользу соперника. Голы забили: В городе Воскресенске ХК «Зауралье» проведет следующую игру 22 марта. Курганцы будут сражаться с «Химиком» в плей-офф. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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