Курганцы упустили победу
В домашнем матче хоккеисты курганского клуба «Зауралье» в тяжелой борьбе проиграли команде «Рязань-ВДВ». Об этом сообщили в пресс-службе команды из Кургана.
«ХК „Зауралье очень хорошо начал, но затем хоккеисты потеряли нити игры и соперник „Рязань-ВДВ“ этим воспользовался. Курганцы приложили максимум усилий, чтобы отыграться, но не смогли“, — сообщается в telegram-канале ХК „Зауралье“. Счет игры 1:3 в пользу соперника.
Голы забили:
- 0:1 – Владимир Конов
- 0:2 – Игорь Тютюнников
- 0:3 – Иван Петраков
- 1:3 – Илья Аввакумов
В городе Воскресенске ХК «Зауралье» проведет следующую игру 22 марта. Курганцы будут сражаться с «Химиком» в плей-офф.
Итог матча, который прошел в Кургане
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