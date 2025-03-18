18 марта 2025

Куйвашев подарил госнаграду тренеру «Автомобилиста» на юбилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Наградили главного тренера в честь 50-летия
Наградили главного тренера в честь 50-летия Фото:

Губернатор Евгений Куйвашев присвоил главному тренеру хоккейного «Автомобилиста» Николаю Заварухину знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» l степени. Это подарок Куйвашева Заварухину на 50-летие, которое он отмечает 18 марта, сообщила пресс-служба команды.

«Указ подписан сегодня [18 марта], а торжественная церемония награждения состоится позже. Глава региона поздравил Николая Николаевича с юбилеем и поблагодарил за развитие клуба и мастерства наших хоккеистов», — говорится в telegram-канале «Автомобилиста».

Заварухин тренирует команду с 2021 года. В прошлом сезоне «Автомобилист» добился лучшего результата в истории, выйдя в полуфинал Кубка Гагарина. В молодости Заварухин выступал за «Салават Юлаев», «Металлург» и «АК Барс».

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Губернатор Евгений Куйвашев присвоил главному тренеру хоккейного «Автомобилиста» Николаю Заварухину знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» l степени. Это подарок Куйвашева Заварухину на 50-летие, которое он отмечает 18 марта, сообщила пресс-служба команды. «Указ подписан сегодня [18 марта], а торжественная церемония награждения состоится позже. Глава региона поздравил Николая Николаевича с юбилеем и поблагодарил за развитие клуба и мастерства наших хоккеистов», — говорится в telegram-канале «Автомобилиста». Заварухин тренирует команду с 2021 года. В прошлом сезоне «Автомобилист» добился лучшего результата в истории, выйдя в полуфинал Кубка Гагарина. В молодости Заварухин выступал за «Салават Юлаев», «Металлург» и «АК Барс».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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