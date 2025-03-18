Пара Ольги и Ильи из Екатеринбурга приняла участие в популярном шоу «4 Свадьбы», решив второй раз отпраздновать свадьбу. Новый выпуск шоу вышел на телеканале «Пятница» 18 марта.
«Вместе мы уже десять лет... Мы женаты пять лет, но на нашей первой свадьбе мы не насладились друг другом, все шло не по плану, не так, как мы хотели. В этот раз мы будем просто взрывать», — делиться пара в выпуске.
27-летняя Ольга и 29-летний Илья владельцы танцевальной школы, жених занимается административными вопросами, а невеста преподает. Пара отпраздновала вторую свадьбу в стиле рок с бюджетом 500 тысяч рублей. Жених и невеста показали свои танцевальные способности, а фишкой свадьбы, которая в шоу должна быть у каждого торжества, была игра невесты на барабанах.
На шоу проходят четыре свадьбы, каждую посещают невесты и оценивают их в четырех категориях — украшение зала, банкетное меню, свадебное платье и образ жениха. Ольга со своей свадьбой заняла третье место, получив 58 баллов. Проиграла она свадьбе Анжеле в классическом стиле с национальным колоритом и свадьбе Елены в рыцарском стиле 19 века.
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