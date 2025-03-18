18 марта 2025

Пара из Екатеринбурга поучаствовала в популярном шоу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пара решила второй раз отпраздновать свадьбу спустя пять лет
Пара решила второй раз отпраздновать свадьбу спустя пять лет Фото:

Пара Ольги и Ильи из Екатеринбурга приняла участие в популярном шоу «4 Свадьбы», решив второй раз отпраздновать свадьбу. Новый выпуск шоу вышел на телеканале «Пятница» 18 марта.

«Вместе мы уже десять лет... Мы женаты пять лет, но на нашей первой свадьбе мы не насладились друг другом, все шло не по плану, не так, как мы хотели. В этот раз мы будем просто взрывать», — делиться пара в выпуске.

27-летняя Ольга и 29-летний Илья владельцы танцевальной школы, жених занимается административными вопросами, а невеста преподает. Пара отпраздновала вторую свадьбу в стиле рок с бюджетом 500 тысяч рублей. Жених и невеста показали свои танцевальные способности, а фишкой свадьбы, которая в шоу должна быть у каждого торжества, была игра невесты на барабанах.

На шоу проходят четыре свадьбы, каждую посещают невесты и оценивают их в четырех категориях — украшение зала, банкетное меню, свадебное платье и образ жениха. Ольга со своей свадьбой заняла третье место, получив 58 баллов. Проиграла она свадьбе Анжеле в классическом стиле с национальным колоритом и свадьбе Елены в рыцарском стиле 19 века.

Пара на торжестве
Пара на торжестве
Фото:
Пара в шоу «4 свадьбы»
Пара в шоу «4 свадьбы»
Фото:

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Пара Ольги и Ильи из Екатеринбурга приняла участие в популярном шоу «4 Свадьбы», решив второй раз отпраздновать свадьбу. Новый выпуск шоу вышел на телеканале «Пятница» 18 марта. «Вместе мы уже десять лет... Мы женаты пять лет, но на нашей первой свадьбе мы не насладились друг другом, все шло не по плану, не так, как мы хотели. В этот раз мы будем просто взрывать», — делиться пара в выпуске. 27-летняя Ольга и 29-летний Илья владельцы танцевальной школы, жених занимается административными вопросами, а невеста преподает. Пара отпраздновала вторую свадьбу в стиле рок с бюджетом 500 тысяч рублей. Жених и невеста показали свои танцевальные способности, а фишкой свадьбы, которая в шоу должна быть у каждого торжества, была игра невесты на барабанах. На шоу проходят четыре свадьбы, каждую посещают невесты и оценивают их в четырех категориях — украшение зала, банкетное меню, свадебное платье и образ жениха. Ольга со своей свадьбой заняла третье место, получив 58 баллов. Проиграла она свадьбе Анжеле в классическом стиле с национальным колоритом и свадьбе Елены в рыцарском стиле 19 века.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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