В России объявили в розыск нового начальника Генштаба Украины Гнатова

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МВД РФ разыскивает Гнатова по статье УК
МВД РФ разыскивает Гнатова по статье УК Фото:

МВД России внесло в базу розыска нового начальника Генерального штаба Украины Андрея Гнатова. Об этом стало известно из официальной базы данных ведомства. Гнатов обвиняется в совершении преступлений, связанных с обстрелами населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

«Гнатов Андрей Викторович, 1980 года рождения. Разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска МВД России. В то же время, как сообщает ТАСС, Гнатов был заочно осужден российским судом за преступные приказы, которые привели к жертвам среди мирного населения и разрушению жилых домов. «Он также заочно арестован, срок его содержания под стражей будет исчисляться с момента его задержания», — добавил собеседник агентства.

Информация о преступлениях, в которых обвиняется Гнатов, охватывает период лета 2019 года, когда он, находясь вблизи Тельмановского и Новоазовского районов ДНР, якобы отдавал приказы на обстрелы мирных населенных пунктов. Эти действия, по данным следствия, привели к гибели и ранениям мирных жителей, а также к уничтожению объектов гражданской инфраструктуры.

Генерал-майор Андрей Гнатов, недавно назначенный на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, оказался под критикой за свою работу командующего на восточном фронте «Хортица». Как заявила в своем telegram-канале депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, в своей деятельности Гнатов проявил себя как «неуверенный приспособленец», передает телеканал 360.

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МВД России внесло в базу розыска нового начальника Генерального штаба Украины Андрея Гнатова. Об этом стало известно из официальной базы данных ведомства. Гнатов обвиняется в совершении преступлений, связанных с обстрелами населенных пунктов Донецкой Народной Республики. «Гнатов Андрей Викторович, 1980 года рождения. Разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска МВД России. В то же время, как сообщает ТАСС, Гнатов был заочно осужден российским судом за преступные приказы, которые привели к жертвам среди мирного населения и разрушению жилых домов. «Он также заочно арестован, срок его содержания под стражей будет исчисляться с момента его задержания», — добавил собеседник агентства. Информация о преступлениях, в которых обвиняется Гнатов, охватывает период лета 2019 года, когда он, находясь вблизи Тельмановского и Новоазовского районов ДНР, якобы отдавал приказы на обстрелы мирных населенных пунктов. Эти действия, по данным следствия, привели к гибели и ранениям мирных жителей, а также к уничтожению объектов гражданской инфраструктуры. Генерал-майор Андрей Гнатов, недавно назначенный на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, оказался под критикой за свою работу командующего на восточном фронте «Хортица». Как заявила в своем telegram-канале депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, в своей деятельности Гнатов проявил себя как «неуверенный приспособленец», передает телеканал 360.
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