Трамп пообещал дружить с Россией и Китаем

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Трамп намерен улучшить отношения с РФ и КНР
Трамп намерен улучшить отношения с РФ и КНР Фото:

США планирует налаживать дружественные отношения с РФ и КНР. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам.

«Мы будем дружелюбны с обеими странами. У нас идут переговоры с Россией и Китаем», — передает Fox News слова Трампа.

В Белом доме также заявили о перспективах улучшения двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ожидается, что будущее отношений включит крупные экономические соглашения и геополитическую стабильность.

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США планирует налаживать дружественные отношения с РФ и КНР. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам. «Мы будем дружелюбны с обеими странами. У нас идут переговоры с Россией и Китаем», — передает Fox News слова Трампа. В Белом доме также заявили о перспективах улучшения двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ожидается, что будущее отношений включит крупные экономические соглашения и геополитическую стабильность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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