Трамп пообещал дружить с Россией и Китаем

США планирует налаживать дружественные отношения с РФ и КНР. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам.
«Мы будем дружелюбны с обеими странами. У нас идут переговоры с Россией и Китаем», — передает Fox News слова Трампа.
В Белом доме также заявили о перспективах улучшения двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ожидается, что будущее отношений включит крупные экономические соглашения и геополитическую стабильность.
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