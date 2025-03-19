Белый дом заявил о возможных экономических сделках с РФ после разговора Путина и Трампа

Белый дом: будущее отношений РФ и США включает экономические сделки
© Служба новостей «URA.RU»
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В США высказались о дальнейших перспективах в отношениях с РФ
В США высказались о дальнейших перспективах в отношениях с РФ Фото:

Урегулирование конфликта на Украине повлечет за собой огромные торговые сделки США с Россией. Об этом заявили в Белом доме.

«Лидеры двух стран заявили, что будущее, в котором имеют место улучшение двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией, имеет огромные перспективы. Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира», — заявила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт в ее аккаунте социальной сети Х.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил заинтересованность в расширении торговых отношений с Россией, особенно в контексте приобретения редкоземельных элементов, которые имеют значительное значение для американской экономики. В свете этого, текущие переговоры между лидерами двух стран могут стать основой для будущих экономических сделок и улучшения двусторонних отношений. Ранее президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые длились более двух часов. В ходе разговора лидеры обсудили ряд важных вопросов. Основные пункты из этого обсуждения представлены в материале URA.RU.

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Урегулирование конфликта на Украине повлечет за собой огромные торговые сделки США с Россией. Об этом заявили в Белом доме. «Лидеры двух стран заявили, что будущее, в котором имеют место улучшение двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией, имеет огромные перспективы. Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира», — заявила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт в ее аккаунте социальной сети Х. Президент США Дональд Трамп ранее выразил заинтересованность в расширении торговых отношений с Россией, особенно в контексте приобретения редкоземельных элементов, которые имеют значительное значение для американской экономики. В свете этого, текущие переговоры между лидерами двух стран могут стать основой для будущих экономических сделок и улучшения двусторонних отношений. Ранее президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые длились более двух часов. В ходе разговора лидеры обсудили ряд важных вопросов. Основные пункты из этого обсуждения представлены в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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