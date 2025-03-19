Архивы: спецслужбы США прослушивали посольство СССР в Японии

Американские спецслужбы прослушивали телефонные переговоры советского посольства в Японии, фиксируя общение сотрудников посольства с активистами антивоенной японской организации Beheiren. Это следует из недавно рассекреченного документа ЦРУ.
«Точные детали того, как была налажена эта связь, известны благодаря тайной прослушке телефонной линии советского посольства. Имеется полная стенограмма двух звонков от 30 октября: первый сделал Брайан Виктория главному пресс-атташе Николаю Васильевичу, второй — генеральный секретарь Beheiren Есикава первому секретарю Сергею Анисимову», — говорится в документе ЦРУ, обнародованном национальным архивом США по распоряжению президента Дональда Трампа.
Отмечается, что генсек японской организации Есикава срочно запросил частную встречу в день звонка. Вероятно, он собирался обсудить вопрос о четырех американских моряках-дезертирах. Согласно рассекреченным материалам, после проведенных переговоров эти четверо моряков, оказавшихся в Японии, были вывезены из страны на советском пассажирском судне «Байкал». Эта операция оценивается в документе как «наиболее успешная акция» за всю историю существования Beheiren, поскольку принесла ей дополнительную финансовую поддержку и политический вес.
Beheiren — «Комитет за мир во Вьетнаме». Это японская антивоенная группа была основана в 1965 году, ее целью было противодействие участию США во Вьетнамской войне.
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