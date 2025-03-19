Мэра Стамбула задержали в рамках расследования дела о коррупции

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу был задержан турецкой полицией в рамках антикоррупционного разбирательства. Об этом сообщают турецкие телеканалы. В доме Имамоглу, расположенном в районе Сарыер, проводится обыск.
Стамбульский мэр был доставлен на медицинское освидетельствование, согласно требованиям протокола, сообщает телеканал NTV. Затем его перевезли в суд для дальнейших процедур, пишет CNN Turk.
Имамоглу задержан в рамках расследования, связанного с обвинениями в коррупции, взяточничестве и подкупе, касающимися организации, которой он предположительно руководил. Об этом заявили с главной прокуратуре Стамбула.
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