Мэра Стамбула задержали в рамках расследования дела о коррупции

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Турецкая полиция задержала оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу
Турецкая полиция задержала оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу Фото:

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу был задержан турецкой полицией в рамках антикоррупционного разбирательства. Об этом сообщают турецкие телеканалы. В доме Имамоглу, расположенном в районе Сарыер, проводится обыск.

Стамбульский мэр был доставлен на медицинское освидетельствование, согласно требованиям протокола, сообщает телеканал NTV. Затем его перевезли в суд для дальнейших процедур, пишет CNN Turk.

Имамоглу задержан в рамках расследования, связанного с обвинениями в коррупции, взяточничестве и подкупе, касающимися организации, которой он предположительно руководил. Об этом заявили с главной прокуратуре Стамбула.

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Мэр Стамбула Экрем Имамоглу был задержан турецкой полицией в рамках антикоррупционного разбирательства. Об этом сообщают турецкие телеканалы. В доме Имамоглу, расположенном в районе Сарыер, проводится обыск. Стамбульский мэр был доставлен на медицинское освидетельствование, согласно требованиям протокола, сообщает телеканал NTV. Затем его перевезли в суд для дальнейших процедур, пишет CNN Turk. Имамоглу задержан в рамках расследования, связанного с обвинениями в коррупции, взяточничестве и подкупе, касающимися организации, которой он предположительно руководил. Об этом заявили с главной прокуратуре Стамбула.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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