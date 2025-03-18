Перед ежегодным посланием губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с депутатами всех фракций Законодательного собрания округа. Власти обсудили новые законы, посвященные Году защитников Отечества, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Накануне ежегодного доклада о положении дел в регионе губернатор Ямала провел традиционную встречу с народными избранниками. Депутат Заксобрания Наталия Фиголь внесла инициативу разработать региональный закон, которым будут установлены памятные даты — важные исторические события для региона», — сообщили на официальном сайте окружного правительства.
Такими датами, посвященными Году героев на Ямале, станут: открытие первого ямальского месторождения, начало выпуска продукции АПК, присвоение Салехарду звания «Город трудовой доблести». Губернатор Артюхов идею поддержал.
Проект «Умею! Делаю! Спасаю!», который обучает навыкам первой помощи, Виктор Гордиенко, опытный врач, экс-руководитель Ноябрьской станции скорой помощи, предложил расширить и на школьников. Губернатор согласился и отметил, что проект должен быть реализован в формате факультатива и быть адаптирован для детей.
«Также по итогам встреч главы региона с участниками СВО был принят ряд важных решений, которые поддержали депутаты: обновлены условия предоставления жилищной выплаты и реабилитационного сертификата, дети бойцов получили средства на покупку школьной одежды и канцтоваров, компенсация стоимости билетов в отпуск теперь предоставляется не только детям, но и их сопровождающим взрослым. Ямал первым в стране обеспечил возможность прохождения лечения в больницах округа участникам СВО, находящимся в отпуске», — сообщили в правительстве.
На Ямале уже запущены новые меры поддержки. Компенсацию стоимости обучения в вузах для детей участников СВО предоставляют вне зависимости от срока службы участника СВО. Также меры поддержки программы «Ямал — территория детства» приняли и на 2025 год. А с 1 января в регионе заработала новая дорожная карта мер поддержки для тундровиков: увеличена закупочная цена на мясо оленя, улучшены условия предоставления необходимых в быту предметов, чумовой капитал начали выдавать при появлении второго ребенка.
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