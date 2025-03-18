Челябинцам просушат дома после подтопления

19 марта 2025 в 11:31 Размер текста - 17 +

Из подтопленных домов откачают воду Фото: Ксения Шабанова © URA.RU новость из сюжета Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году В Челябинской области из подтопленных домов откачают воду помпами, а затем просушат тепловыми пушками. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «В зоне подтопления решается вопрос дополнительной доставки тепловых пушек (электрических и дизельных), а также мотопомп. Тепловые пушки предназначены для просушки жилых домов, а мотопомпы — для откачки воды из затопленных помещений», — уточнили в пресс-службе правительства области. Всего по данным министерства общественной безопасности, на утро 19 марта в Аше подтоплено 329 приусадебных участков, 95 частных жилых и 173 садовых дома. За минувшие сутки вода ушла из 31 приусадебного участка. С начала паводка были эвакуированы 275 человек, включая 68 детей, десять человек поехали в пункт временного размещения. После подрыва льда на реке Сим вода ушла вниз по течению, однако начали образовываться заторы в верховьях. Как сообщил министр общественной безопасности Александр Гриб, уже намечены участки для новых подрывов льда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области из подтопленных домов откачают воду помпами, а затем просушат тепловыми пушками. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «В зоне подтопления решается вопрос дополнительной доставки тепловых пушек (электрических и дизельных), а также мотопомп. Тепловые пушки предназначены для просушки жилых домов, а мотопомпы — для откачки воды из затопленных помещений», — уточнили в пресс-службе правительства области. Всего по данным министерства общественной безопасности, на утро 19 марта в Аше подтоплено 329 приусадебных участков, 95 частных жилых и 173 садовых дома. За минувшие сутки вода ушла из 31 приусадебного участка. С начала паводка были эвакуированы 275 человек, включая 68 детей, десять человек поехали в пункт временного размещения. После подрыва льда на реке Сим вода ушла вниз по течению, однако начали образовываться заторы в верховьях. Как сообщил министр общественной безопасности Александр Гриб, уже намечены участки для новых подрывов льда.