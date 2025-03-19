Минфин поддержал ввод платежного роуминга для QR-кодов

Министерство финансов России выразило поддержку инициативе крупнейших банков страны («Сбер», Т-банк, Альфа-банк) о введении платежного роуминга при использовании различных QR-кодов, свидетельствует проект отзыва на законопроект. Это предложение было разработано банками в ответ на идею Центробанка о создании единого QR-кода для всех платежей.
«... представляется целесообразным в законопроекте установить возможность проведения расчетов посредством платежного роуминга, а именно переадресовки с единого QR-кода, предоставляемого АО „НСПК“, в различные платежные платформы, исходя из предпочтений клиентов», — написано в документе. Текст передает РБК.
Минфин также выразил мнение о важности разработки нормативных актов, которые будут способствовать установлению прозрачности тарифов за услуги, связанные с предоставлением QR-кодов и их использованием на страницах оплаты. При этом особое внимание предлагается уделить внедрению и приоритетному использованию социально значимых способов оплаты, таких как Система быстрых платежей и цифровой рубль.
С предложением о создании платежного роуминга вместо реализации идеи единого QR-кода выступил банковский консорциум, к которому принадлежат «Сбер», Т-банк и Альфа-банк . Суть их предложения заключается в возможности взаимной интеграции платформ Национальной системы платежных карт (НСПК) и созданного платежного консорциума для проведения транзакций с использованием QR-кодов обеих систем. При этом предусмотрено взимание комиссии в случаях, когда QR-код, сгенерированный одной платформой, будет обработан другой.
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