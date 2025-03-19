Маск рассказал о планах создать цивилизацию на Марсе

Маск: SpaceX через 20-30 лет создаст на Марсе не зависящую от Земли цивилизацию
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Маск заявил, что через 20-30 лет на Марсе появится цивилизация
Маск заявил, что через 20-30 лет на Марсе появится цивилизация Фото:

Компания SpaceX планирует создать на Марсе самодостаточную цивилизацию в течение следующих 20-30 лет. Об этом сообщил владелец компании, американский миллиардер Илон Маск.

«Мы хотим отправить на Марс всех, кто захочет, и в конце концов построить там цивилизацию, которая будет сама себя обеспечивать... Думаю, мы сможем это сделать через 20-30 лет», — сказал Маск во время эфира на телеканале Fox News. Компания поставила перед собой стратегическую задачу — обеспечить условия для жизни на различных планетах.

Илон Маск 15 марта объявил о планах по отправке космического корабля Starship на Марс в конце 2026 года. На его борту будет находиться человекоподобный робот Optimus. Маск уточнил, что в случае успешного выполнения этой миссии, пилотируемые полеты на Марс могут начаться в 2029 году.

Кроме того, Маск предположил, что первая высадка человека на Марс может произойти в ближайшие 5-7 лет, пишет «Ридус». Он добавил, что первые шаги людей на Марсе могут быть предприняты в рамках второго или третьего стартового окна. По мнению миллиардера, успешное освоение Марса будет напрямую зависеть от уровня технологического прогресса на Земле. 

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Компания SpaceX планирует создать на Марсе самодостаточную цивилизацию в течение следующих 20-30 лет. Об этом сообщил владелец компании, американский миллиардер Илон Маск. «Мы хотим отправить на Марс всех, кто захочет, и в конце концов построить там цивилизацию, которая будет сама себя обеспечивать... Думаю, мы сможем это сделать через 20-30 лет», — сказал Маск во время эфира на телеканале Fox News. Компания поставила перед собой стратегическую задачу — обеспечить условия для жизни на различных планетах. Илон Маск 15 марта объявил о планах по отправке космического корабля Starship на Марс в конце 2026 года. На его борту будет находиться человекоподобный робот Optimus. Маск уточнил, что в случае успешного выполнения этой миссии, пилотируемые полеты на Марс могут начаться в 2029 году. Кроме того, Маск предположил, что первая высадка человека на Марс может произойти в ближайшие 5-7 лет, пишет «Ридус». Он добавил, что первые шаги людей на Марсе могут быть предприняты в рамках второго или третьего стартового окна. По мнению миллиардера, успешное освоение Марса будет напрямую зависеть от уровня технологического прогресса на Земле. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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