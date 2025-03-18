18 марта 2025

Мэрия Екатеринбурга просит назвать самый грязный район

В Екатеринбурге до 25 марта опрашивают горожан о качестве уборки улиц от снега
© Служба новостей «URA.RU»
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Опрос можно пройти до 25 марта
Опрос можно пройти до 25 марта Фото:

В Екатеринбурге горожане предлагают выразить мнение о качестве уборки снега зимой. Пройти анонимный опрос можно до 25 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Жителям предлагается ответить на вопрос „Удовлетворены ли вы качеством содержания объектов УДС в Екатеринбурге в зимний период?“. Варианты ответа предусмотрены для каждого района мегаполиса отдельно», — говорится в сообщении. Принять участие можно на портале «Госуслуг».

На странице опроса есть и статистика. Например, на 12:55 19 марта 263 человека (12,7% опрошенных) отметили, что полностью не удовлетворены уборкой в Кировском районе. Большинство удовлетворительных оценок пока получил Ленинский район — 136 (6,6%).

Недавно вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов поставил оценки за работу коммунальщиков минувшей зимой, признав, что по большей части им просто повезло с погодой. Уборку тротуаров он оценил «на троечку», а проезжей части — на «четверку».

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В Екатеринбурге горожане предлагают выразить мнение о качестве уборки снега зимой. Пройти анонимный опрос можно до 25 марта, сообщили в пресс-службе мэрии. «Жителям предлагается ответить на вопрос „Удовлетворены ли вы качеством содержания объектов УДС в Екатеринбурге в зимний период?“. Варианты ответа предусмотрены для каждого района мегаполиса отдельно», — говорится в сообщении. Принять участие можно на портале «Госуслуг». На странице опроса есть и статистика. Например, на 12:55 19 марта 263 человека (12,7% опрошенных) отметили, что полностью не удовлетворены уборкой в Кировском районе. Большинство удовлетворительных оценок пока получил Ленинский район — 136 (6,6%). Недавно вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов поставил оценки за работу коммунальщиков минувшей зимой, признав, что по большей части им просто повезло с погодой. Уборку тротуаров он оценил «на троечку», а проезжей части — на «четверку».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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