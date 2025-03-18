Мэрия Екатеринбурга просит назвать самый грязный район

В Екатеринбурге горожане предлагают выразить мнение о качестве уборки снега зимой. Пройти анонимный опрос можно до 25 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Жителям предлагается ответить на вопрос „Удовлетворены ли вы качеством содержания объектов УДС в Екатеринбурге в зимний период?“. Варианты ответа предусмотрены для каждого района мегаполиса отдельно», — говорится в сообщении. Принять участие можно на портале «Госуслуг».
На странице опроса есть и статистика. Например, на 12:55 19 марта 263 человека (12,7% опрошенных) отметили, что полностью не удовлетворены уборкой в Кировском районе. Большинство удовлетворительных оценок пока получил Ленинский район — 136 (6,6%).
Недавно вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов поставил оценки за работу коммунальщиков минувшей зимой, признав, что по большей части им просто повезло с погодой. Уборку тротуаров он оценил «на троечку», а проезжей части — на «четверку».
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