Вице-мэр Екатеринбурга Бубнов оценил уборку тротуаров на «троечку»

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Алексей Бубнов пока не советует ходить по городу в белой обуви
Алексей Бубнов пока не советует ходить по городу в белой обуви Фото:

Минувшей зимой в Екатеринбурге тротуары были убраны на «троечку», а проезжая часть — на «четверку». Такие оценки поставил вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов за работу коммунальщиков, признав, что по большей части им просто повезло с погодой.

«В этом зимнем сезоне коммунальным предприятиям повезло. У нас снег выпадал очень равномерно. Я считаю, что, по крайней мере, по проезжей части, я бы даже „четверку“ поставил за уборку. Что касается тротуаров, там, конечно, похуже — „троечка“» — сказал чиновник в эфире ОТВ.

При этом вице-мэр не стал советовать горожанам уже сейчас ходить по улице в белой обуви. Он считает, что лучшее для этого время — май. Именно тогда в Екатеринбурге завершится месячник чистоты, который проходит с 1 по 30 апреля.

Два года назад Бубнов попал в скандал, рекомендовав екатеринбуржцам не носить белую обувь. После чего в городе прошел флешмоб, на котором десятки жителей в белом вышли на улицу Вайнера. В марте прошлого года чиновник заявлял, что не видит причин называть город «Грязьбургом», но отметил свое вечное недовольство качеством уборки улиц.

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Минувшей зимой в Екатеринбурге тротуары были убраны на «троечку», а проезжая часть — на «четверку». Такие оценки поставил вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов за работу коммунальщиков, признав, что по большей части им просто повезло с погодой. «В этом зимнем сезоне коммунальным предприятиям повезло. У нас снег выпадал очень равномерно. Я считаю, что, по крайней мере, по проезжей части, я бы даже „четверку“ поставил за уборку. Что касается тротуаров, там, конечно, похуже — „троечка“» — сказал чиновник в эфире ОТВ. При этом вице-мэр не стал советовать горожанам уже сейчас ходить по улице в белой обуви. Он считает, что лучшее для этого время — май. Именно тогда в Екатеринбурге завершится месячник чистоты, который проходит с 1 по 30 апреля. Два года назад Бубнов попал в скандал, рекомендовав екатеринбуржцам не носить белую обувь. После чего в городе прошел флешмоб, на котором десятки жителей в белом вышли на улицу Вайнера. В марте прошлого года чиновник заявлял, что не видит причин называть город «Грязьбургом», но отметил свое вечное недовольство качеством уборки улиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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