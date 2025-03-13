Вице-мэр Екатеринбурга Бубнов оценил уборку тротуаров на «троечку»

Минувшей зимой в Екатеринбурге тротуары были убраны на «троечку», а проезжая часть — на «четверку». Такие оценки поставил вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов за работу коммунальщиков, признав, что по большей части им просто повезло с погодой.
«В этом зимнем сезоне коммунальным предприятиям повезло. У нас снег выпадал очень равномерно. Я считаю, что, по крайней мере, по проезжей части, я бы даже „четверку“ поставил за уборку. Что касается тротуаров, там, конечно, похуже — „троечка“» — сказал чиновник в эфире ОТВ.
При этом вице-мэр не стал советовать горожанам уже сейчас ходить по улице в белой обуви. Он считает, что лучшее для этого время — май. Именно тогда в Екатеринбурге завершится месячник чистоты, который проходит с 1 по 30 апреля.
Два года назад Бубнов попал в скандал, рекомендовав екатеринбуржцам не носить белую обувь. После чего в городе прошел флешмоб, на котором десятки жителей в белом вышли на улицу Вайнера. В марте прошлого года чиновник заявлял, что не видит причин называть город «Грязьбургом», но отметил свое вечное недовольство качеством уборки улиц.
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