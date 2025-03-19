В Белозерском округе (Курганская область) паводковыми водами размыло дорогу до деревни Орловка и подтопило улицу в селе Баярак. Местные жители отмечают, что дороги находятся в очень плохом состоянии. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший в населенных пунктах.
«Из села Баярак до деревни Орловки не проехать. Там низина идет, вся вода с полей идет. На таких дорогах танки глохнут...», — рассказал корреспонденту URA.RU один из местных жителей.
Житель села Баярак отметил, что у них улицу топит постоянно. По его словам, им три года назад обещали отсыпать щебенкой дорогу и прогрейдировать, но в итоге так ничего не было сделано. «По этой дороге идет путь до кладбища, но по такой дороге по ней только на тракторах добираться», — рассказал мужчина.
Ранее URA.RU побывало в подтопляемых населенных пунктах Целинного округа. Журналисты посетили деревню Красный Октябрь, где из-за паводковых вод затопило дорогу. Подобная ситуация сложилась и в селе Дулино. Там из-за сильного течения местные жители боятся проезжать по затопленному участку даже на внедорожниках. Из-за паводка на территории округа введен режим повышенной готовности. Также подтопления есть в Шумихинском округе. При этом угрозы жилых домам в населенных пунктах нет.
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