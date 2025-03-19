Путин пообещал наказать боевиков ВСУ за злодеяния в Курской области

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Путин назвал карателями украинских военных, которые совершали преступления против мирных граждан в Курской области
Путин назвал карателями украинских военных, которые совершали преступления против мирных граждан в Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Все солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершившие преступления против мирного населения Курской области, понесут наказания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Все совершившие преступления против мирного населения будут наказаны», — заявил Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ. Трансляция вела на телеканале «Россия 24». Он также назвал военнослужащих ВСУ, совершивших злодеяния, как «карателей» и поручил прокурорам выявлять и проводить расследования всех преступлений, совершенных украинскими военными в этом регионе.

Ранее Путин сообщил, что ВС РФ завершают разгром ВСУ в Курской области. По его словам, операция уже подходит к концу. 

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Все солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершившие преступления против мирного населения Курской области, понесут наказания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Все совершившие преступления против мирного населения будут наказаны», — заявил Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ. Трансляция вела на телеканале «Россия 24». Он также назвал военнослужащих ВСУ, совершивших злодеяния, как «карателей» и поручил прокурорам выявлять и проводить расследования всех преступлений, совершенных украинскими военными в этом регионе. Ранее Путин сообщил, что ВС РФ завершают разгром ВСУ в Курской области. По его словам, операция уже подходит к концу. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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