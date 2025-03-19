Путин поручил обеспечить жильем всех пострадавших от атак ВСУ

Все граждане, которые пострадали от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), должны быть оперативно обеспечены временным или постоянным жильем. Такое поручение дал прокурорам президент России Владимир Путин.
«Я прошу прокуроров строго следить за тем, чтобы положенные средства люди получали вовремя и в полном объеме, чтобы максимально оперативно предоставлялось временное и постоянное жилье» — заявил Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Ранее Путин поручил правительству страны увеличить выплаты до 65 тысяч рублей жителям Курской области, пострадавшим от конфликта. Эту сумму они будут получать ежемесячно до полного освобождения региона от украинских формирований. По словам Путина, получателями помощи станут около 112 тысяч человек.
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