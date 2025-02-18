Пострадавшие от ВСУ куряне будут получать на 40 тысяч больше

Президент России Владимир Путин поручил увеличить выплаты жителям Курской области, пострадавшим в результате конфликта, до 65 тысяч рублей. Президент поддержал предложение о выплатах до полного освобождения региона от украинских формирований.
«До полного освобождения Курской области ... всем людям, утратившим имущество, выплачивать по 65 тысяч рублей, как в средней заработной плате, ежемесячно», — заявил Путин в ходе совещания с правительством. Средства для выплат Путин предложил изыскать из федерального бюджета. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
По словам президента, такие выплаты будут производиться ежемесячно до момента освобождения занятых ВСУ территорий Курской области. Получателями помощи от правительства, как заявил Путин, станут около 112 тысяч человек.
Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку проникновения в Курскую область. Атака противника была отбита. Но с того времени российские военные ведут бои с противником.
Ранее правительство РФ объявило о выделении 6,2 миллиарда рублей в качестве помощи жителям Курской области, пострадавшим от потери имущества первой необходимости. Как сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, на аренду жилья будет предоставляться ежемесячная выплата от 20 до 40 тысяч рублей, в зависимости от количества членов в семье.
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