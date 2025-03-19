Власти Кургана уберут навесной мост в районе КЗКТ при высоком уровне паводка

В Кургане при неблагоприятном сценарии паводка власти готовы демонтировать перильные ограждения на мостах через реку Тобол, канатные переправы и подвесной мост в районе КЗКТ. Об этом депутатам городской думы на комиссии рассказала заведующая отделом защиты населения и территорий МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Кургана» Ирина Юровских.
«Три канатные переправы через Тобол при подъеме уровня воды будут демонтированы. Также будут демонтированы перильные ограждения на мостах через реку Тобол, в том числе навесной мост в районе КЗКТ», — цитирует Юровских портал 45RU.
Юровских также сообщила, что подготовлены 35 единиц тяжелой техники для противопаводковых мероприятий. Определены места для накопления грунта, который будут использовать для подсыпки дамб. Для эвакуации населения, проживающего в районах возможного подтопления, готовы 30 автобусов и пять грузовых автомобилей. Жителей смогут разместить в 51 пункте временного размещения в школах, и в двух ПВР в оздоровительных лагерях. На питание людей в бюджете предусмотрели 1,7 млн рублей. Уточненный прогноз по паводку специалисты ожидают в конце марта.
Ранее URA.RU писало, что федеральный центр гидрометеорологии выдал благоприятный прогноз по предстоящему весеннему паводку — около нормы. При этом есть риск подтопления некоторых территорий в Кургане и Звериноголовском округе. Другие прогнозы, включая анализы синоптика-любителя Ильи Винштейна и данные Росгидромета, также указывают на благоприятные условия и отсутствие критических параметров для повторения прошлогодней ситуации.
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