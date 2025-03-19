Губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов обратился к жителям округа с ежегодным посланием. Выступление по традиции вышло социально-направленным: подняты темы жилья, дорог, безопасности, медицины и поддержка семей. Нашлось место и для сигналов элитам: были как прямые поручения заместителям, так и намеки на ключевые изменения в законодательстве. О том, будет ли глава ЯНАО вводить полный запрет на трудоустройство мигрантов образовании и здравоохранении и на каких программах правительство делает акцент — в материале URA.RU.
Прямые поручения — напоминание о курсе
Напрямую Артюхов обратился к пяти своим подчиненным. В первую очередь, к своему первому заместителю губернатора Ирине Новоселовой с поручением о создании комплексной программы содействия военнослужащим, вернувшимся с СВО.
Собеседники агентства в политблоке говорят, что задачи распределялись профильно: несмотря на то, что поддержку и обеспечение бойцов спецоперации, по сути, курирует замгубернатора — управделами Александр Подорога, задачу определили Новоселовой. Она отвечает за социальное развитие и соцзащиту в регионе.
Заместителю губернатора Александру Емельянову, отвечающему за строительную отрасль, поручили представить программу возведения миллиона квадратных метров жилья на ближайшие пять лет. Как показывает практика, регион успешно справится с такой цифрой. Согласно данным правительства ЯНАО, ввод жилья на Ямале только в 2024 году составил 331 тысячу квадратных метров.
Однако регион может столкнуться с новыми вызовами. Как сообщает политолог, член Общественной Палаты РФ Евгений Забродин, будет зависеть общей экономической ситуации в стране и ключевой ставки. Чем выше ставка, тем дороже кредит для покупателя. Покупателей становится меньше. «Исходя из общей экономической ситуации, темпы в реализации проекта могут быть неравномерными», — заявляет Забродин.
Директорам департаментов АПК и по делам КМНС Андрею Рубашину и Ульяне Каленюк поручили организовать встречи депутатов с рыбаками для увеличения благополучия промысловиков. В 2024 году заксобрание Ямала уже сформировали законодательную базу в соответствии с федеральным законом РФ.
Возвращаясь к рыночным отношениям, Забродин отмечает, что необходимо поддерживать на достойном уровне оплату за промысел рыбаков. В 2024 году власти ЯНАО подняли цены на прием оленины на 11%. «Поэтому губернатор ЯНАО предложил депутатскому корпусу выйти на встречу с промысловиками округа», — заключает политолог.
Директору департамента здравоохранения Сергею Новикову поручили задание привлечь в округ офтальмологов. Как сообщает в послании Артюхов, округ смог войти в топ по привлечению медицинских кадров на Ямал, однако теперь необходимо перераспределить акценты. Не зря Артюхов упоминает и проблему зрения у молодого поколения:
Нравится нам это или нет, но сегодняшние дети много времени проводят перед экранами электронных устройств. Лечение в детском возрасте чаще всего позволяет остановить развитие заболевания глаз или повысить остроту зрения.
Каким будет запрет трудоустройства мигрантов в образовании и здравоохранении
Департаменту региональной безопасности совместно с правоохранительными органами губернатор поручил разработать предложения по введению дополнительных ограничений, включая запрет на работу мигрантов в образовании и здравоохранении. Политолог Евгений Забродин считает, что полного запрета в этих сферах не ожидается.
«Федеральная повестка существует, она формирует настроения в обществе, в том числе и в ЯНАО. Этот запрос, в большинстве своем, сформирован федеральной повесткой. В регионе нет ярко выраженных межнациональных конфликтов. Губернатор реагирует на этот запрос, так как есть необходимость привести в нормативно-правовой строй в соответствии с общей ситуацией в стране. Что касается полного запрета — то вряд ли, Ямал остается регионом со стабильной общественно-политической ситуацией, что позволяет не применять радикальные меры», — заключает политолог.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов представил в Салехарде свой ежегодный доклад о состоянии дел в регионе. О том, что еще затронул глава округа в ходе своего послания ранее сообщало URA.RU.
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