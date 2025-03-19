Стало известно, сколько будет стоить отдых в Турции для россиян

Стандартный отдых на десять дней на курортах Турции подорожал для россиян, теперь отдых начинается от 140 тысяч рублей. Об этом сообщила Ассоциация Туроператоров России.
«За год отдых в Турции в среднем подорожал на 7,2 процента, но — неравномерно: какие-то отели — на треть, другие стали стоить дешевле», — отмечают в АТОР. При этом эксперты добавили, что укрепление рубля в сочетании с продолжающимися акциями раннего бронирования, проводимыми туроператорами, привело к снижению стоимости туристических путевок на шесть процентов за последний месяц.
По словам аналитиков ассоциации, путевка на двоих с проживанием в четырехзвездочном отеле будет стоить 150-180 тысяч рублей, в бюджетных отелях «5 звезд» — 140-220 тысяч, в отелях сегмента «твердых пятерок»— 230-330 тысяч. Отдых семьи с ребенком в отеле с четырьмя звездами обойдется в 190-240 тысяч рублей, в бюджетных пятизвездочных отелях — 200-265 тысяч, а в «твердых» — 275-385 тысяч.
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