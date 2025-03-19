19 марта 2025

Стало известно, сколько будет стоить отдых в Турции для россиян

В АТОР сообщили, что цена летнего отдыха в Турции начинается от 140 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Отдых в курортной Антальи подорожал на семь с лишним процентов
Отдых в курортной Антальи подорожал на семь с лишним процентов Фото:

Стандартный отдых на десять дней на курортах Турции подорожал для россиян, теперь отдых начинается от 140 тысяч рублей. Об этом сообщила Ассоциация Туроператоров России.

«За год отдых в Турции в среднем подорожал на 7,2 процента, но — неравномерно: какие-то отели — на треть, другие стали стоить дешевле», — отмечают в АТОР. При этом эксперты добавили, что укрепление рубля в сочетании с продолжающимися акциями раннего бронирования, проводимыми туроператорами, привело к снижению стоимости туристических путевок на шесть процентов за последний месяц.

По словам аналитиков ассоциации, путевка на двоих с проживанием в четырехзвездочном отеле будет стоить 150-180 тысяч рублей, в бюджетных отелях «5 звезд» — 140-220 тысяч, в отелях сегмента «твердых пятерок»— 230-330 тысяч. Отдых семьи с ребенком в отеле с четырьмя звездами обойдется в 190-240 тысяч рублей, в бюджетных пятизвездочных отелях — 200-265 тысяч, а в «твердых» — 275-385 тысяч.

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Стандартный отдых на десять дней на курортах Турции подорожал для россиян, теперь отдых начинается от 140 тысяч рублей. Об этом сообщила Ассоциация Туроператоров России. «За год отдых в Турции в среднем подорожал на 7,2 процента, но — неравномерно: какие-то отели — на треть, другие стали стоить дешевле», — отмечают в АТОР. При этом эксперты добавили, что укрепление рубля в сочетании с продолжающимися акциями раннего бронирования, проводимыми туроператорами, привело к снижению стоимости туристических путевок на шесть процентов за последний месяц. По словам аналитиков ассоциации, путевка на двоих с проживанием в четырехзвездочном отеле будет стоить 150-180 тысяч рублей, в бюджетных отелях «5 звезд» — 140-220 тысяч, в отелях сегмента «твердых пятерок»— 230-330 тысяч. Отдых семьи с ребенком в отеле с четырьмя звездами обойдется в 190-240 тысяч рублей, в бюджетных пятизвездочных отелях — 200-265 тысяч, а в «твердых» — 275-385 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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