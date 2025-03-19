Челябинская модель Шейк поделилась секретами хорошего самочувствия

Супермодель Ирина Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, раскрыла свои секреты поддержания отличного самочувствия и душевного равновесия. Манекенщица уверена, что забота о душе важнее, чем о теле. Она также рассказала о людях, которые помогли ей в карьере.
«Мои друзья знают, как сильно я люблю русскую баню и здоровый образ жизни. Я также практикую медитацию. Стоит позаботиться о своей душе прежде, чем о своем теле!», — заявила Шейк в интервью журналу Vogue.
В интервью Ирина Шейк также рассказала о том, как начала свою карьеру. В 14 лет, после смерти отца, она решила помочь своей семье и, будучи замеченной модельным агентом, сделала шаг в мир моды. Модель особо выделила вклад дизайнера Риккардо Тиши, который устроил ей первый показ для бренда Givenchy и поверил в нее раньше, чем она сама.
В беседе с модным журналом манекенщица отметила трансформацию модельного бизнеса под влиянием социальных сетей. По ее словам, соцсети подарили моделям возможность заявить о себе и показать свою личность, что раньше было невозможно. Она также подчеркнула, что индустрия становится более инклюзивной, приветствуя разнообразие возрастов, национальностей и представлений о красоте. Также Шейк вспомнила о важном совете, который получила в начале карьеры — никогда не принимать ответ «нет».
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