Машинистам в Челябинской области предложили зарплату от 500 тысяч рублей

В Челябинской области машинистам буровых установок предложили зарплату от полумиллиона рублей на руки. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, так же много могут заработать главный инженер архбюро, руководители проектов и групп разработки.
«За март в регионе открыто более двух тысяч вакансий с зарплатой 200 тысяч рублей и выше. На некоторых позициях сотрудники могут заработать от 400 до 500 тысяч рублей или выше. Например, машинист буровой установки с опытом работы от одного до трех лет может получать более 500 тысяч рублей. Устроиться можно временно или постоянно», — пояснили в офисе HeadHunter.
В марте самые высокие заработные платы предлагались в секторах, связанных со строительством, недвижимостью, металлургией и металлообработкой. Чаще всего высокую зарплату обещали водителям (13% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей), курьерам (9%), менеджерам по продажам и по работе с клиентами. Также на достойные доходы могли рассчитывать токари, фрезеровщики и шлифовщики.
За последнее время в регионе наметились стабильные тенденции роста зарплатной ставки для высокоспециализированных рабочих мест. При этом в феврале средняя заработная плата в Челябинской области составила 60 тысяч рублей.
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