Новый директор скандального колледжа Кургана нашла заместителя

В Курганском педагогическом колледже на должность заместителя директора по воспитательной работе назначена Евгения Киселева, которая ранее работала в управлении образования города Кургана. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы образования. Информация о назначении появилась и на сайте педколледжа.
«Заместитель директора по воспитательной работе — Киселева Евгения Сергеевна», — указано на сайте КПК. Ранее Киселева работала заведующей отделом воспитания и молодежной политики управления образования департамента социальной политики администрации города Кургана. Имеет благодарственное письмо главы города Кургана и знак отличия «Молодежный алмаз». Награды были вручены за профессионализм и личный вклад в реализацию молодежной политики Кургана.
Чуть раньше в колледж трудоустроилась Ирина Яковкина, она назначена заместителем директора по учебной работе. Яковкина ранее трудилась в Курганском областном колледже культуры, где заведовала кафедрой хоровых и музыкально-теоретических дисциплин.
С 18 марта 2025 года временно исполняет обязанности директора Курганского педагогического колледжа Лариса Тишкова, которая более двадцати лет работает в учреждении. Прежний руководитель Юлия Половникова продолжила работать в колледже в должности заместителя директора по административно-правовой работе. Накануне в педколледже разгорелся скандал, появились анонимные жалобы на притеснения со стороны руководителя Половниковой и увольнения сотрудников.
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