Депутат Госдумы помогла 83-летнему челябинцу выиграть спор с коммунальщиками

Депутат Госдумы Яна Лантратова помогла 83-летнему челябинцу получить компенсацию ущерба от затопления квартиры. Помимо этого коммунальщикам, затягивавшим решение вопроса, пришлось доплатить пенсионеру за моральный ущерб и они были оштрафованы.
Квартиру Александра Александровича затопило по вине управляющей компании еще в 2021 году. Возмещать ущерб обслуживающая организация не торопилась. Больше того, дедушке даже не выдавали акт о затоплении. Челябинец пытался обращаться за помощью в юридические фирмы, но цена ее оказалась неподъемной.
«За составление документов юрист попросил у меня 35 тысяч рублей. В другой фирме и вовсе 60 тысяч. А у меня пенсия небольшая», — рассказал пенсионер.
«В один из дней он проходил мимо моей приемной и решился зайти, теплилась в душе надежда на справедливость. Конечно, мы ему помогли, успели в срок и претензию направить, и исковое заявление составить. Суд требования удовлетворил в полном объеме, взыскав не только компенсацию материального ущерба, но и штраф, а также моральный вред», — рассказала URA.RU Лантратова.
Это не первый случай, когда председатель парламентского комитета по развитию гражданского общества помогает челябинским избирателям. Так, благодаря вмешательству Лантратовой, многодетная мать из Коркино вместо начисленных первоначально алиментов в 168 тысяч рублей, которые отказывался выплатить ее бывший супруг, получила компенсацию в два миллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».