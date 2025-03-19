19 марта 2025

Депутат Госдумы помогла 83-летнему челябинцу выиграть спор с коммунальщиками

Яна Лантратова заставила УК компенсировать пенсионеру ущерб от потопа в квартире
© Служба новостей «URA.RU»
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Лантратова Яна. Челябинск, лантратова яна
До того, как прийти в приемную Яны Лантратовой, челябинец несколько лет пытался добиться правды Фото:

Депутат Госдумы Яна Лантратова помогла 83-летнему челябинцу получить компенсацию ущерба от затопления квартиры. Помимо этого коммунальщикам, затягивавшим решение вопроса, пришлось доплатить пенсионеру за моральный ущерб и они были оштрафованы.

Квартиру Александра Александровича затопило по вине управляющей компании еще в 2021 году. Возмещать ущерб обслуживающая организация не торопилась. Больше того, дедушке даже не выдавали акт о затоплении. Челябинец пытался обращаться за помощью в юридические фирмы, но цена ее оказалась неподъемной.

«За составление документов юрист попросил у меня 35 тысяч рублей. В другой фирме и вовсе 60 тысяч. А у меня пенсия небольшая», — рассказал пенсионер.

«В один из дней он проходил мимо моей приемной и решился зайти, теплилась в душе надежда на справедливость. Конечно, мы ему помогли, успели в срок и претензию направить, и исковое заявление составить. Суд требования удовлетворил в полном объеме, взыскав не только компенсацию материального ущерба, но и штраф, а также моральный вред», — рассказала URA.RU Лантратова.

Это не первый случай, когда председатель парламентского комитета по развитию гражданского общества помогает челябинским избирателям. Так, благодаря вмешательству Лантратовой, многодетная мать из Коркино вместо начисленных первоначально алиментов в 168 тысяч рублей, которые отказывался выплатить ее бывший супруг, получила компенсацию в два миллиона рублей.

Челябинец получит компенсацию, которой безуспешно добивался несколько лет — и даже в повышенном размере
Челябинец получит компенсацию, которой безуспешно добивался несколько лет — и даже в повышенном размере
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Депутат Госдумы Яна Лантратова помогла 83-летнему челябинцу получить компенсацию ущерба от затопления квартиры. Помимо этого коммунальщикам, затягивавшим решение вопроса, пришлось доплатить пенсионеру за моральный ущерб и они были оштрафованы. Квартиру Александра Александровича затопило по вине управляющей компании еще в 2021 году. Возмещать ущерб обслуживающая организация не торопилась. Больше того, дедушке даже не выдавали акт о затоплении. Челябинец пытался обращаться за помощью в юридические фирмы, но цена ее оказалась неподъемной. «За составление документов юрист попросил у меня 35 тысяч рублей. В другой фирме и вовсе 60 тысяч. А у меня пенсия небольшая», — рассказал пенсионер. «В один из дней он проходил мимо моей приемной и решился зайти, теплилась в душе надежда на справедливость. Конечно, мы ему помогли, успели в срок и претензию направить, и исковое заявление составить. Суд требования удовлетворил в полном объеме, взыскав не только компенсацию материального ущерба, но и штраф, а также моральный вред», — рассказала URA.RU Лантратова. Это не первый случай, когда председатель парламентского комитета по развитию гражданского общества помогает челябинским избирателям. Так, благодаря вмешательству Лантратовой, многодетная мать из Коркино вместо начисленных первоначально алиментов в 168 тысяч рублей, которые отказывался выплатить ее бывший супруг, получила компенсацию в два миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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