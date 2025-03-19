Депутат Госдумы помогла 83-летнему челябинцу выиграть спор с коммунальщиками

Яна Лантратова заставила УК компенсировать пенсионеру ущерб от потопа в квартире

20 марта 2025 в 10:55 Размер текста - 17 +

До того, как прийти в приемную Яны Лантратовой, челябинец несколько лет пытался добиться правды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы Яна Лантратова помогла 83-летнему челябинцу получить компенсацию ущерба от затопления квартиры. Помимо этого коммунальщикам, затягивавшим решение вопроса, пришлось доплатить пенсионеру за моральный ущерб и они были оштрафованы. Квартиру Александра Александровича затопило по вине управляющей компании еще в 2021 году. Возмещать ущерб обслуживающая организация не торопилась. Больше того, дедушке даже не выдавали акт о затоплении. Челябинец пытался обращаться за помощью в юридические фирмы, но цена ее оказалась неподъемной. «За составление документов юрист попросил у меня 35 тысяч рублей. В другой фирме и вовсе 60 тысяч. А у меня пенсия небольшая», — рассказал пенсионер. «В один из дней он проходил мимо моей приемной и решился зайти, теплилась в душе надежда на справедливость. Конечно, мы ему помогли, успели в срок и претензию направить, и исковое заявление составить. Суд требования удовлетворил в полном объеме, взыскав не только компенсацию материального ущерба, но и штраф, а также моральный вред», — рассказала URA.RU Лантратова. Это не первый случай, когда председатель парламентского комитета по развитию гражданского общества помогает челябинским избирателям. Так, благодаря вмешательству Лантратовой, многодетная мать из Коркино вместо начисленных первоначально алиментов в 168 тысяч рублей, которые отказывался выплатить ее бывший супруг, получила компенсацию в два миллиона рублей. Челябинец получит компенсацию, которой безуспешно добивался несколько лет — и даже в повышенном размере Фото: пресс-служба депутата Госдумы Яны Лантратовой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы Яна Лантратова помогла 83-летнему челябинцу получить компенсацию ущерба от затопления квартиры. Помимо этого коммунальщикам, затягивавшим решение вопроса, пришлось доплатить пенсионеру за моральный ущерб и они были оштрафованы. Квартиру Александра Александровича затопило по вине управляющей компании еще в 2021 году. Возмещать ущерб обслуживающая организация не торопилась. Больше того, дедушке даже не выдавали акт о затоплении. Челябинец пытался обращаться за помощью в юридические фирмы, но цена ее оказалась неподъемной. «За составление документов юрист попросил у меня 35 тысяч рублей. В другой фирме и вовсе 60 тысяч. А у меня пенсия небольшая», — рассказал пенсионер. «В один из дней он проходил мимо моей приемной и решился зайти, теплилась в душе надежда на справедливость. Конечно, мы ему помогли, успели в срок и претензию направить, и исковое заявление составить. Суд требования удовлетворил в полном объеме, взыскав не только компенсацию материального ущерба, но и штраф, а также моральный вред», — рассказала URA.RU Лантратова. Это не первый случай, когда председатель парламентского комитета по развитию гражданского общества помогает челябинским избирателям. Так, благодаря вмешательству Лантратовой, многодетная мать из Коркино вместо начисленных первоначально алиментов в 168 тысяч рублей, которые отказывался выплатить ее бывший супруг, получила компенсацию в два миллиона рублей.