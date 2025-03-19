19 марта 2025

Отчим-тиран, жестоко избивший пасынка в ХМАО, оказался судим

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчим, избивший пасынка в Новоаганске, был судим за растрату
Отчим, избивший пасынка в Новоаганске, был судим за растрату Фото:
новость из сюжета
Отчим жестоко избил ребенка из-за вейпа в ХМАО

Житель поселка Новоаганск (Нижневартовский район), который жестоко избил пасынка из-за курения вейпа ранее был судим за растрату. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Сожитель матери ранее был судим. За присвоение и растрату по статье 160 УК РФ», — рассказал агентству инсайдер.

Сама мама пострадавшего мальчика из Радужного, по словам источника, там у нее сгорел дом, поэтому она переехала в Новоаганск. У женщины восемь детей, но она лишена родительских прав в отношении пятерых.

Инсайдер также добавил, что администрация школы знала об инциденте, но не принимала никаких мер реагирования и не обращалась в компетентные органы. Агентство запросило комментарий в администрации школы и пресс-службе УМВД по ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

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Житель поселка Новоаганск (Нижневартовский район), который жестоко избил пасынка из-за курения вейпа ранее был судим за растрату. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Сожитель матери ранее был судим. За присвоение и растрату по статье 160 УК РФ», — рассказал агентству инсайдер. Сама мама пострадавшего мальчика из Радужного, по словам источника, там у нее сгорел дом, поэтому она переехала в Новоаганск. У женщины восемь детей, но она лишена родительских прав в отношении пятерых. Инсайдер также добавил, что администрация школы знала об инциденте, но не принимала никаких мер реагирования и не обращалась в компетентные органы. Агентство запросило комментарий в администрации школы и пресс-службе УМВД по ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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