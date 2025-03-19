Отчим-тиран, жестоко избивший пасынка в ХМАО, оказался судим

Житель поселка Новоаганск (Нижневартовский район), который жестоко избил пасынка из-за курения вейпа ранее был судим за растрату. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Сожитель матери ранее был судим. За присвоение и растрату по статье 160 УК РФ», — рассказал агентству инсайдер.
Сама мама пострадавшего мальчика из Радужного, по словам источника, там у нее сгорел дом, поэтому она переехала в Новоаганск. У женщины восемь детей, но она лишена родительских прав в отношении пятерых.
Инсайдер также добавил, что администрация школы знала об инциденте, но не принимала никаких мер реагирования и не обращалась в компетентные органы. Агентство запросило комментарий в администрации школы и пресс-службе УМВД по ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
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